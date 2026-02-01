5.4 C
Pordenone
domenica , 1 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Parolin inaugura la mostra su Benedetto XVI al Museo diocesano di arte sacra

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sarà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin a inaugurare, il prossimo 21 febbraio, la mostra “Ricordando Benedetto XVI, verso il centenario della nascita”, ospitata al Museo diocesano di arte sacra fino al 12 aprile.

L’esposizione, promossa dall’Associazione Eventi, sarà presentata ufficialmente il 17 febbraio all’Ambasciata tedesca a Roma. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere e approfondire la vita e l’opera di Joseph Ratzinger a pochi anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 31 dicembre 2022, in vista del centenario della nascita, che ricorrerà il 16 aprile 2027.

Attraverso testimonianze, documenti inediti, oggetti personali, fotografie e opere d’arte, la mostra propone un percorso di taglio cronologico e tematico, articolato negli spazi dedicati alle esposizioni temporanee del museo. Il racconto si sviluppa in cinque grandi ambiti: l’infanzia e la giovinezza, il sacerdozio e la formazione teologica, il periodo del cardinalato e della prefettura della Congregazione per la dottrina della fede, il pontificato e gli anni da papa emerito.

Un focus particolare è dedicato alla visita pastorale del 2011 ad Aquileia, con il saluto alla cittadinanza in piazza Capitolo, e a Venezia, dove Benedetto XVI incontrò la popolazione in piazza San Marco e dialogò con il mondo della cultura e dell’economia alla Basilica della Salute.

Accanto alle fotografie di famiglia, i visitatori potranno ammirare alcuni paramenti liturgici utilizzati da Ratzinger sia durante il cardinalato sia nel corso del pontificato, oltre a diversi doni ricevuti negli anni da papa emerito. Tra i documenti esposti spiccano la Legion d’onore firmata dal presidente francese Jacques Chirac e materiali provenienti dal museo dedicato a Benedetto XVI a Ratisbona.

A completare l’iniziativa sono previsti eventi collaterali, organizzati in sinergia con la Facoltà teologica del Triveneto, e la pubblicazione di un catalogo bilingue in italiano e tedesco.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.