Parte il 17 ottobre l’offerta formativa di PAFF!

PORDENONE – Prende avvio lunedì 17 ottobre l’attività di formazione del PAFF! con workshop, team building, video formativi, eventi e occasioni di scambio e confronto rivolti a lavoratori, imprese e studenti universitari.

Non a caso il pacchetto di offerte formative elaborato dal team del Palazzo Arti Fumetto Friuli s’intitola La Palestra della Creatività: in un ambiente culturalmente frizzante e dinamico, temi quali crescita personale e professionale, inclusione sociale, scambio di competenze e innovazione (inseriti negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030) trovano terreno fertile.

Il PAFF! si dimostra ancora una volta molto più di un museo: è un contenitore culturale creativo unico che propone eventi espositivi di caratura internazionale – è appena stata inaugurata la mostra sul maestro newyorchese del graphic novel Will Eisner e fino a domenica 16 ottobre è in corso quella del celeberrimo illustratore per l’infanzia Tony Wolf – didattica per le scuole (con un programma presentato agli istituti lo scorso settembre), eventi, iniziative sociali e formazione. Un luogo di cultura vivo e integrato con la vita produttiva del territorio, aperto 315 giorni l’anno dalle 10 alle 20, con orario continuato.

Il team di formazione PAFF! è coordinato da Sabina Caso e le offerte formative sono realizzate con la partnership di UNIS&F – Unindustria Servizi e Formazione di Treviso e Pordenone, esperti del settore nella creazione di progetti ad hoc su questo tema, con metodologie anti convenzionali e innovative.

Il primo corso che prende il via lunedì 17 ottobre (prenotazioni fino al 15 ottobre) s’intitola “Testa e cuore. Laboratori on line di empowerment femminile”, un percorso pensato da una donna per le donne, per esplorare il rapporto con le emozioni, la consapevolezza delle proprie unicità, ridare spazio a relazioni ed essere padrone di sé stesse, attraverso il dialogo interiore. La coach Valeria Salvatico offre ai partecipanti strumenti e metodologie creative, per riaprire quelle parti della mente che hanno bisogno di riossigenarsi.

È possibile consultare le prime nove offerte formative in programma sul sito dell’istituzione paff.it e registrarsi alla newsletter per essere aggiornati su quelle a venire.

