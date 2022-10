Auto inseguita sull’A28, donna cerca di speronare auto Polizia

SACILE – Autostrada A28 bloccata, in direzione Portogruaro-Conegliano, intorno alle 13.30 di domenica 16 ottobre per un inseguimento.

Una pattuglia della Polizia stradale ha bloccato un veicolo in fuga. Poi l’A28 è stata bloccata.

È stata fermata nei pressi di Godega di Sant’Urbano la donna bulgara che viaggiava in autostrada con un cartello di protesta appeso al retro della macchina.

La donna denunciava di lavorare per un gruppo di e-commerce e di vivere in condizioni di grave marginalità e attaccava governo e politici.

Gli agenti hanno intimato alla donna di fermarsi, ma lei ha cercato di speronarli.

Anche dopo l’inseguimento, quando gli agenti sono riusciti a bloccarla, la donna ha avuto reazioni incontrollate.

È stato necessario chiamare i sanitari del 118 che l’hanno caricata in ambulanza e portata in ospedale per prestarle assistenza medica.