Partono lavori riqualificazione in via Gozzi

PORDENONE – A partire da lunedì 19 giugno prossimo, salvo maltempo ed imprevisti, inizieranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Gozzi, la cui manutenzione durerà circa 60 giorni, concludendosi sicuramente prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Il cantiere sarà allestito in tre fasi distinte per ridurre i disagi e garantire sempre la circolazione veicolare. Nel tratto interessato dai lavori sono previsti un restringimento della carreggiata e l’istituzione di divieti di sosta.

La prima fase di cantiere interesserà il marciapiede sinistro (lato scuole) dall’intersezione con via Molinari fino al cancello carraio di accesso al parcheggio interno del complesso scolastico e avrà durata presunta di circa 20 giorni.

Il marciapiede, quindi, non sarà transitabile ma saranno comunque garantiti gli accessi pedonali alle sedi scolastiche attraverso passerelle in legno.

Vietata la sosta negli stalli di fronte alle sedi scolastiche.

Terminata la prima fase e smantellato il cantiere 1, inizierà la seconda che riguarderà ancora il marciapiede sinistro ma dall’accesso carraio al parcheggio delle sedi scolastiche fino al parcheggio fronte Cinemazero.

I lavori avranno una durata presunta di circa 15-20 giorni, durante alcuni di quei giorni il parcheggio interno al plesso scolastico sarà chiuso. Le date di chiusura saranno comunicate prossimamente, in corso di avanzamento del cantiere.

Al termine della seconda fase inizierà la terza, che riguarderà il marciapiede lato destro dall’intersezione con via Molinari fino ai giardinetti del Centro Studi. Eventuali modifiche saranno comunicate per tempo.

L’assessore all’urbanistica e viabilità Lidia Diomede: «Abbiamo atteso la fine dell’anno scolastico per dar corso ai lavori di riqualificazione di via Gozzi, confidando che il disagio inevitabilmente connesso al cantiere sia minore. Prendono così il via i lavori che interesseranno la zona del Centro Studi e che proseguiranno nei prossimi mesi in via Matteotti, piazza Maestri del Lavoro e con i primi mesi del 2024 anche in Ex Fiera.

Come quando si fanno lavori di ristrutturazione a casa, è chiaro che si chiede un po’ di pazienza a chi vive, lavora o comunque utilizza quella zona, ma è un sacrificio che verrà ripagato perché alla fine dei cantieri l’area sarà riqualificata e molto più bella e fruibile.

Stiamo intervenendo con opere puntuali di riasfaltatura o di riqualificazione di marciapiedi e punti luci in diverse parti della città; lo facciamo quando possibile di notte o comunque con interventi veloci in giornate in cui è previsto un traffico minore.

Ad esempio, venerdì 9 giugno dalle ore 9:00 fino a fine giornata, salvo imprevisti o maltempo, si procederà ad effettuare lavori di asfaltatura degli attraversamenti pedonali del tratto di via Montereale compreso tra via del Traverso e via Ungaresca, con conseguente parziale e temporanea chiusura al traffico automobilistico e pedonale.

Nell’ottica della collaborazione, gli uffici comunali restano a disposizione per eventuali segnalazioni di disagi o criticità che dovessero manifestarsi, così da intervenire con tempestività nel cercare tutte le soluzioni possibili».