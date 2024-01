Personale maestro Franco Durante, “Forma, Linea e Colore” il 26

PORDENONE – Il secondo anno di attività della Galleria Santin prenderà il via venerdì 26 gennaio, alle ore 18.30, con l’inaugurazione della mostra personale del maestro Franco Durante, “Forma, Linea e Colore”, a cura di Franca Benvenuti.

Un articolato percorso espositivo (hall, sala colazione e galleria) propone numerose e significative testimonianze della ricerca pittorica e scultorea di Durante, offrendo così al visitatore la possibilità di cogliere i tratti distintivi della sua arte che si caratterizza per l’essenzialità delle forme, il raffinatissimo gusto nell’accostamento dei colori, la sapiente conoscenza dei materiali.

Le opere pittorico-materiche, le sculture in legno e in ferro, le originali “sculture da viaggio” (opere teorizzate da Bruno Munari nel 1959) leggere, essenziali e componibili rivelano, come sottolineato da vari critici, la sua attitudine ad essere artista faber.

Franco Durante, nato a Prata di Pordenone, abita a Motta di Livenza dove si trova il suo atelier che, oltre ad essere il luogo, di studio, ricerca e sperimentazione dell’artista, è mostra permanente della sua ricchissima produzione artistica: ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

L’inaugurazione sarà arricchita da alcuni interventi musicali di due allieve della Scuola di Musica Salvador Gandino di Porcia, a seguire brindisi con l’artista.

La mostra rimarrà aperta fino al 10 maggio.

Possibilità di visite guidate con la curatrice, su richiesta, telefonando al numero 0434 520443.

Franca Benvenuti