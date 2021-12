Pesante sconfitta allo Scida per i ramarri; Crotone-Pordenone 4-1

CROTONE – Giornata decisamente no per il Pordenone che allo Scida, tra vento e pioggia, nella delicata sfida salvezza con il Crotone subisce un pesante passivo di 4-1 a favore dei padroni di casa. In attesa del Vicenza (ultimo in classifica) impegnato lunedi sera a Lecce i ramarri restano penultimi a quota 8 punti e con la salvezza sempre piu’ distante.

Nota di merito agli affezionati del fan Club PN Neroverde 2020 presenti in curva nonostante la lunga trasferta.

I neroverdi scenderanno ancora in campo a Santo Stefano al Teghil alle ore 15.00 contro il Lecce nell’ultimo turno del girone di andata.

Il tabellino:

CROTONE – PORDENONE 4-1

GOL: 9′ pt Maric (rig.), 19′ pt Borello, 26′ pt Butic (rig.), 25′ st Maric, 31′ st Kargbo.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli (36′ st Visentin), Cuomo; Mogos (26′ st Sala), Estevez (32′ st Donsah), Zanellato, Giannotti; Borello (36′ st Schirò), Kargbo (36′ st Rojas); Maric. A disp.: Contini, Saro, Mondonico, Vulic, Oddei, Paz, Maesano. All. Modesto.

PORDENONE (4-3-3): Perisan; Valietti (27′ pt Magnino), Camporese, Bassoli, Falasco; Zammarini (1′ st Petriccione), Pasa (27′ st Ciciretti), Pinato; Cambiaghi, Butic (6′ st Tsadjout), Pellegrini (1′ st Folorunsho). A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Kupisz, Chrzanowski, Sylla, Perri. All.Tedino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta, assistenti Mastrodonato di Molfetta e Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale Carrone di Tivoli. Var: Dionisi di L’Aquila. Avar: Pagliardini di Arezzo.

NOTE: ammoniti Zammarini, Estevez e Pinato. Falasco espulso per doppia ammonizione. Angoli 3-1. Recupero: 2′ pt, 0′ st.

P.G.