Pesistica, a Pordenone la filiera dei campioni riparte dalle scuole

PORDENONE – Dopo gli anni difficili del Covid, è ripresa in questa stagione scolastica l’attività di proselitismo della Pesistica Pordenone, l’inizio di una filiera che il club di via Rosselli ha saputo concretizzare nei decenni con una miriade di titoli italiani ed internazionali e di partecipazioni olimpiche. Il prossimo 31 marzo il lavoro degli ultimi tre mesi, che ha coinvolto i tecnici della Pesistica, guidati da Luigi Grando, e centinaia di studenti delle scuole medie, confluirà nelle finali provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi, in programma al PalaCrisafulli di Pordenone. A ruota, il prossimo 6 maggio, sempre a Pordenone e sempre nello stesso impianto, si terranno le finali regionali.

Cinque gli istituti del Friuli Occidentale che hanno preso parte al progetto della Pesistica Pordenone. Oltre alla storica scuola media “Lozer” di Torre, dove il sollevamento pesi si pratica ormai da quarant’anni e dove ora è portato avanti dagli insegnanti Rollo e Cisillino, ci sono la scuola media di Rorai Grande con gli insegnanti Bertocco e Stissi, la scuola media di Villanova con Gallini e Cattaruzza, il “Don Bosco” con Presot e Santarossa e il “Centro Storico” di Sist e Scodeller, uno degli istituti che negli ultimi anni ha dato i frutti migliori, esprimendo tanti atleti che sono andati ad infoltire l’associazione della presidentessa Maria Rosa Flaiban e del direttore tecnico Dino Marcuz. “Molti ragazzi già hanno iniziato a frequentare la nostra palestra – racconta Luigi Grando – stiamo gettando le basi per una nuova generazione di atleti, che, siamo sicuri, potrà dare continuità di risultati al movimento pordenonese e nazionale del sollevamento pesi”.