Pesistica, Bomben e Battistetti sugli scudi agli Europei Under 23

Grande soddisfazione per Martina Bomben del Centro Sportivo dell’Esercito, che si allena nel centro federale di Pordenone, autrice di una prova maiuscola nella categoria 53 kg femminile Under-23. L’atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità di slancio con 103 kg, un risultato che assume ancora più valore considerando che l’oro è andato a un’atleta rumena medagliata olimpica. Martina ha chiuso la gara con 80 kg di strappo (quinta posizione) e un totale di 183 kg (quarta piazza), confermando la sua crescita costante e raggiungendo il miglior risultato della carriera.

Ottima prestazione anche per Eleni Battistetti della Pesistica Pordenone, che ha gareggiato nella combattuta categoria 48 kg Under-23. Eleni ha realizzato il miglior totale della sua carriera con 153 kg, grazie a 70 kg di strappo (quarto posto) – peso mai sollevato prima in questa alzata – e 83 kg di slancio (quinta posizione). Un risultato che conferma il talento e la qualità dell’atleta friulana, alla sua prima partecipazione nella categoria Under-23.

“Il duo Bomben-Battistetti sta funzionando e sta portando in alto il nome di Pordenone, questo ci riempie d’orgoglio”, ha dichiarato Luigi Grando, allenatore e tecnico del GS Esercito. “Entrambe le atlete hanno raggiunto il loro miglior totale di sempre. Per Martina è una grande soddisfazione essere sul podio, mentre per Eleni questa conferma dimostra che la strada è quella giusta per diventare un’atleta professionista. Le due ragazze sono impegnate anche nella gestione della palestra e nell’attività con i ragazzi; quindi, hanno un ruolo importante all’interno del nostro ambiente. Il fatto che facciano questi risultati serve anche a motivare i ragazzi che sono rimasti a casa, che sono qui a guardarle. Sono un esempio concreto di dedizione e professionalità per tutta la nostra società”.

Anche Elisa Crovato, allenatrice e tecnico della nazionale, si è detta soddisfatta: “Risultati in linea con le aspettative, e c’è ancora un po’ di margine per entrambe”.

La rappresentanza pordenonese agli Europei si completerà nei prossimi giorni con Sara Dal Bo’, rientrata dagli infortuni, che gareggerà il 3 novembre nella categoria 86 kg Junior. “Sara è una 2009 e affronterà avversarie fino al 2005, ragazze di 20 anni mentre lei ne ha 16, ma conosciamo le sue qualità e incrociamo le dita per un grande risultato”, ha aggiunto Grando.