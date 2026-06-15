di anni 92
Ne danno il triste annuncio la figlia Mirka, il fratello, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Mercoledì 17 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Settimo di Cinto Caomaggiore ove il caro Giovanni giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giovanni Sigalotti Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo