Pesistica, Pordenone leader in Italia nel settore femminile

PORDENONE – Prima in Italia nel settore femminile. La pesistica Pordenone vince la classifica per società anche agli ultimi campionati italiani assoluti di specialità (assegnano titoli per le prove di strappo e di slancio, non per il totale), tenutisi nel fine settimana del 24 e 25 settembre a San Donato Milanese, e consolida la sua leadership a livello nazionale. Il risultato collettivo è stato frutto anche questa volta di una serie di ottime prestazioni individuali. C’è stato il titolo tricolore nello slancio di Martina Bomben (nella foto), che nella categoria -49 kg ha sollevato 91 kg. Un buon viatico in vista degli imminenti campionati europei Juniores di Durazzo, dove punterà a salire sul podio. Lisa Lotti nella -64 kg ha conquistato invece un doppio argento “tirando” 82 kg di strappo e 97 di slancio e fermandosi in entrambe le prove ad un solo 1 kg dalla prima classificata. Una doppietta, questa volta di bronzo, anche per Alessandra Pacetta nella -45 kg con 50 di strappo e 62 di slancio. Altro risultato “storico” per l’enfant prodige Sara Dal Bo’, classe 2009, che ha conquistato il bronzo nello slancio della categoria -81 kg alzando 95 kg: nuovo record italiano Under 13, ma soprattutto diventando la più giovane atleta a vincere una medaglia agli Assoluti. Le altre due atlete che hanno portato fieno in cascina per la vittoria di squadra sono state Marianna Bortolin, giunta quarta nello strappo della categoria -81kg, e Lucia Ienco, al suo primo campionato Assoluto, quinta nello strappo della -59 kg. Tra i maschi l’unico alfiere era Tommaso Protani, che pur non essendo al massimo della condizione, ha sollevato 105 kg nello slancio, arrivando quinto nella sua categoria. Per lui a novembre ci sarà la ribalta dei campionati italiani Under 17, dove cercherà di conquistare il titolo.

