“Più che altro una traccia. Dizionario creativo di economia domestica”, il 31

PORDENONE – Si presenta a Pordenone martedì 31 ottobre il libro-manuale Più che altro una traccia. Dizionario creativo di economia domestica.

L’incontro si svolge presso l’hotel Santin alle ore 18 ed è promosso da FIDAPA BPW Italia – Sezione di Pordenone e Fondazione Giovanni Santin.

Scritto da Tiziana Melloni, giornalista e web editor di formazione economica, il libro è una guida sintetica rivolta a chi si prepara ad affrontare in prima persona le sfide economiche della vita quotidiana.

Le 54 parole che compongono il dizionario creativo di economia domestica, suddivise in sei aree tematiche – Le basi/Abitare/Mangiare/Ordinaria amministrazione/Seccature/Dormire sonni tranquilli – sono il risultato di una lunga serie di esperienze e discussioni di cui l’autrice è stata regista e protagonista nel corso della vita di famiglia.

“Seduti attorno al tavolo di cucina – si legge nell’introduzione del volumetto – , in macchina, in spiaggia o camminando per sentieri, mille volte ci siamo confrontati su come far quadrare le faccende di casa in un mondo globalizzato, passando con disinvoltura dalla riparazione dello sciacquone a questioni planetarie come il consumo di suolo e la finanza internazionale”.

Economia personale ed economia globale – è la tesi del “dizionario” – influiscono una sull’altra e viceversa. I nostri comportamenti, anche quelli che possono sembrare banali, hanno sempre delle conseguenze, sia personali che sociali.

L’economia personale, oltre a contribuire al benessere del nostro pianeta, dovrebbe rispondere a una domanda quasi filosofica e cioè come governare saggiamente le risorse personali per sviluppare i propri progetti e farli crescere.

Sulla strada per realizzare prosperità e felicità, perché di questo alla fine si parla, sono disseminati però eventi avversi incontrollabili e a volte drammatici – pandemie, guerre, crisi finanziarie – oltre a più ordinarie seccature come tasse, bollette, affitto, condominio, guasti alla macchina. Imprevisti che polverizzano il nostro tempo e i nostri risparmi e – a volte – mettono pure in difficoltà le relazioni.

L’autrice

Tiziana Melloni, laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, dopo essersi occupata di fondi di investimento internazionali ha insegnato diritto ed economia alle scuole superiori. È giornalista professionista e web editor. Ha collaborato con Radio Vaticana ed altri media cattolici. Si è occupata di ricerche economiche per la rivista trimestrale del Centro Studi della Confcooperative di Roma ed ha collaborato con il mensile Udine Economia della Camera di Commercio di Udine. Contitolare dello Studio Associato ComunIcare di Pordenone, si occupa di progetti editoriali di carta e online.