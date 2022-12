Pn calcio “rimonta nel derby, per un ritorno da protagonisti”

PORDENONE – Il presidente Mauro Lovisa, all’indomani dell’incredibile vittoria nel Derby con la Triestina e in vista delle imminenti festività natalizie, invia un messaggio a tutto l’ambiente neroverde.

“Ci voleva una vittoria così emozionante, nel Derby, per chiudere al meglio questa seconda parte di 2022. Il calcio toglie e dà: avevamo perso tantissimi punti all’ultimo, ieri è toccato a noi esultare. Una gioia grande che ci tengo a condividere con tutto l’ambiente neroverde, da tutto il gruppo Prima squadra, mister e staff – un gruppo, come dimostrato nel Derby, di tutti titolari – a chi lavora ogni giorno instancabilmente in Società e a tutto il nostro Settore giovanile. Dagli sponsor sempre al nostro fianco, ai “fedelissimi” e a tutti coloro che ci vogliono bene“.

“Adesso ci sono la sosta e un meritato riposo, ma questa rimonta, che al di là dei risultati delle altre di oggi ci fa stare lì in alto, sia la base del nostro rilancio, per un 2023 da grandi protagonisti.

Il nostro sogno dovrà tornare a essere il sogno di un intero territorio come nella storica stagione 2018/2019. Per questo da febbraio, con lo spostamento al “Tognon” di Fontanafredda, ritrovare appieno il tifo di tutta Pordenone sarà fondamentale.

Solo con l’entusiasmo dei tempi del “Bottecchia” (e poi dei mesi a Udine), con quel calore trascinante e decisivo, soprattutto nei momenti di partita più complicati, potremo toglierci le migliori soddisfazioni. Sono certo che ritroveremo tutto ciò. Intanto godiamoci la vittoria nel Derby e trascorriamo un sereno e felice Natale in famiglia. Buone feste, di cuore, a tutti i nostri tifosi”.