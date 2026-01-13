Pn Capitale italiana della Cultura: nel 2026 il lancio dei primi progetti

PORDENONE – Entra nel vivo Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, un percorso pluriennale già avviato con iniziative di prestigio come le mostre fotografiche in Galleria Bertoia che hanno portato in città grandi nomi internazionali. Il 2026 segna un’ulteriore accelerazione, con il lancio dei primi progetti inseriti nel Dossier che accompagneranno la città verso il 2027.

“Nelle prossime settimane organizzeremo un incontro con la stampa per presentare una panoramica dei progetti inseriti nel Dossier in partenza nel 2026 e per fare il punto sullo stato di avanzamento degli stessi”, annuncia l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi. “Non solo, nella stessa occasione presenteremo anche il sito ufficiale dedicato a Pordenone 2027″.

Tra i primi progetti in partenza nel 2026 il “Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi”, un’iniziativa che dà voce ai giovani, per ascoltare il loro linguaggio e comprendere meglio come guardano al futuro. L’iniziativa è curata da pordenonelegge sotto l’egida di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e vanta una collaborazione d’eccellenza con la Fondazione Treccani Cultura e vede la partecipazione dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il progetto è dedicato a tutte le scuole secondarie di I grado d’Italia, invitate a partecipare a un viaggio nelle parole della Generazione Alpha: agli studenti e ai loro insegnanti, viene chiesto di scegliere le parole più importanti, urgenti e curiose per raccontarsi dalla A alla Z, un atlante affettivo del loro mondo.

“Le scuole e i giovani sono protagonisti già dal 2026 e lo saranno ancora di più nel 2027 con un’ulteriore edizione di questo progetto che testimonia concretamente l’attenzione di Pordenone Capitale italiana della Cultura nei confronti di giovani e giovanissimi” sottolinea l’Assessore Parigi.

A partire da febbraio prenderanno il via gli incontri formativi online e una commissione tecnica selezionerà poi le definizioni che entreranno nel glossario, il cui risultato finale sarà presentato durante la prossima edizione di pordenonelegge.

Le scuole interessate possono manifestare il proprio interesse e scoprire tutti i dettagli del progetto attraverso i canali ufficiali di pordenonelegge.