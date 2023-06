PnPensa: economia, confronto Chicco Testa-Alberto Mingardi

PORDENONE – Festival del Confronto, rassegna organizzata dal Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il sostegno di Regione Fvg, Fondazione Friuli e numerosi sostenitori privati, chiude giovedì 8 giugno alle ore 20:30 al Chiostro della Biblioteca (in caso di maltempo all’auditorium Concordia, via Interna) con un confronto di argomento economico.

“Le grandi sfide economiche di un presente imprevedibile” è il titolo della serata che vedrà discutere Chicco Testa e Alberto Mingardi: prima dell’esplosione della pandemia sarebbe stato del tutto inimmaginabile lo scenario economico mondiale, europeo ed italiano che abbiamo in questo momento davanti ai nostri occhi.

Il debito pubblico è andato alle stelle, il mercato dell’energia ha avuto dei sobbalzi importantissimi, l’inflazione ha avuto una improvvisa ed inaspettata accelerazione e con essa i tassi d’interesse. Il confronto permetterà di capire meglio cosa sta accadendo e cosa ci possiamo aspettare per i prossimi mesi.

Chicco Testa è un manager, ambientalista italiano già segretario nazionale e presidente di Legambiente e deputato. Ora scrive su vari quotidiani italiani, intervenendo su temi di attualità e di politica energetica.

Ha ricoperto la carica di Presidente diSorgenia SpA dal 2015 al 2020, Assoelettrica dal 2012 al 2016 nonchè Managing Director della Banca d’Affari Rothschild Italia SpA, membro del Cda Allianz e Presidente del Comitato Organizzatore del 20th World Energy Congress – Rome 2007, membro dell’Expert Advisory Committee all’interno dello European Carbon Fund, Presidente Enel, Presidente Acea. Nel 2020 ha pubblicato per Marsilio Elogio della crescita felice. Contro l’integralismo ecologico, nel quale sfata alcuni falsi miti ambientalisti e richiama la necessità di sostenere il progresso scientifico ed economico per diminuire l’inquinamento e garantire la ricchezza.

Alberto Mingardi è Professore Associato in “Storia delle dottrine politiche” all’Università IULM di Milano. È inoltre Presidential Fellow in Political Theory presso la Chapman University e Adjunct Scholar presso il Cato Institute di Washington DC. È Segretario della Mont Pelerin Society. E’ Fellow della Royal Historical Society.

È Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione TIM. Ha svolto e svolge una intensa attività pubblicistica. Da giugno 2020, scrive sul supplemento economico del Corriere della Sera, L’Economia. A livello internazionale, ha scritto su numerosi quotidiani e riviste e in particolare su The Wall Street Journal e politico.eu. È fra i blogger del blog EconLog

Al termine della serata gli ospiti si tratterranno con il pubblico per il firmacopie. Libri disponibili in loco per l’acquisto.

Entrata libera senza prenotazione.