PnPensa, il 7 Maria Rita Parsi sul disagio giovanile

PORDENONE – Festival del Confronto, rassegna organizzata dal Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il sostegno di Regione Fvg, Fondazione Friuli e numerosi sostenitori privati, continua domani mercoledì 7 giugno alle ore 20:30 al Chiostro della Biblioteca (in caso di maltempo nella sala Zuliani della Fiera di Pordenone) con la psicopedagogista e psicoterapeuta Maria Rita Parsi.

L’argomento della serata è il disagio giovanile, cartina di tornasole delle difficoltà in cui si trovano immerse le famiglie disfunzionali ed una scuola che deve rinnovarsi per essere adeguata ai tempi del virtuale pervasivo. I ragazzi talvolta distruggono, si drogano, perdono il controllo, e questo è il loro modo di gridare aiuto.

Inquieti, apatici, ribelli o trasgressivi, gli adolescenti hanno bisogno di ascolto e di occasioni per confrontarsi e per crescere. Oggi più di ieri le loro incertezze sono ingigantite dalla crisi della famiglia, dei ruoli tradizionali di riferimento e dal precariato affettivo ed economico con cui hanno a che fare.

Chi è Maria Rita Parsi

Cavaliere della Repubblica (1986), Medaglia d’oro alla Camera dei Deputati (2007), “Premio Borsellino” (2009), “Premio Hemingway” (2011), “Premio Eccellenza Donna” (2022), Laurea ad Honorem in Mediazione Linguistica in Editoria e Marketing (2022), è psicopedagogista, psicoterapeuta, docente, saggista, pubblicista e scrittrice. Si è sempre distinta per la cura di progetti a sfondo sociale trattando tematiche e problematiche legate soprattutto ai minori, alle famiglie, alla Scuola, alla creatività, al mondo virtuale.

Già Unico Membro del Comitato ONU dei diritti dei Fanciulli e delle Fanciulle (2013-2017), è stata Consulente della Commissione Bicamerale per Infanzia e Adolescenza (2002-2008) e attualmente è Membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. È presidente della Fondazione “Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus” che opera per la diffusione della Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza e si batte contro gli abusi e i maltrattamenti dei minori, dei diversabili, delle donne, degli anziani, per la loro tutela giuridica e sociale e per la Pace.

Al suo attivo ha la pubblicazione di oltre un centinaio di opere di tipo scientifico, divulgativo, letterario e poetico.

Al termine della serata l’ospite si tratterrà con il pubblico per il firmacopie. Libri disponibili in loco per l’acquisto.

La chiusura della XV edizione, giovedì 8 giugno alle 20:30, è affidata al confronto tra Chicco Testa e Alberto Mingardi su “Le grandi sfide economiche in un presente imprevedibile”.

Entrata libera senza prenotazione.