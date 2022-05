Polisportiva Villanova Judo: riconoscimento internazionale per il 37° Trofeo Villanova

SOFIA – Riconoscimento internazionale per la Polisportiva Villanova Judo, che da 40 anni vanta un team impegnato ad educare soprattutto i più giovani attraverso lo sport e le arti marziali. Missione che ha fatto da filo conduttore nella storia del sodalizio, in cui l’impegno e la passione è stato sempre ripagato con la felicità dei bambini, l’entusiasmo dei genitori, degli amatori e perché no, anche con l’ottenimento di buoni risultati agonistici.

La riconoscenza è arrivata durante gli ultimi europei di Judo disputati a Sofia in Bulgaria per l’innovativo 37° Trofeo Villanova – EJU KATA TOURNAMENT, che ha causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, è andato in scena per la prima volta completamente online. Avventura che è stata resa possibile grazie al coordinamento tecnico degli ingegneri informatici della Polisportiva, nonché presidente e vicepresidente, Matteo Del Pioluogo e Gabriele Casagrande. Il torneo ha coinvolto oltre 80 coppie in rappresentanza di 13 paesi diversi: Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Polonia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Slovenia, Croazia, Finlandia, Russia e Canada.

L’idea è stata accolta con grande entusiasmo dalla federazione che ha deciso di premiare tale innovazione svolta durante un periodo di stop agonistico consentendo agli atleti di rivivere il più possibile l’esperienza di una gara in presenza attraverso dei video da loro prodotti e visionati da dirigenti arbitrali di carattere internazionale. Onorificenza che ha riempito di soddisfazione tutta la Polisportiva. È questo il riconoscimento di una storia, dello sport e del judo pordenonese, partita da palestre di fortuna, per arrivare ad essere il punto di riferimento per le arti marziali dell’area sud di Pordenone.

“Un grande risultato per la nostra Polisportiva – ha dichiarato il dirigente Dudu Muzzin presente a Sofia con il presidente Del Piolugo – che premia 40 anni di lavoro fatto con sacrificio, entusiasmo, ideali, passione e tanto volontariato. Un riconoscimento soprattutto per l’intero quartiere di Villanova che ci ha sempre supportato nell’attività”.

Giuseppe Palomba