Polizia arresta un rumeno, condannato per violenza sessuale

PORDENONE – Nel pomeriggio del 4 agosto, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio realizzati con pattuglie composte da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova, disposti dal Questore di Pordenone, durante il controllo degli avventori di un Bar sito nel centro cittadino gli Agenti identificavano un cittadino rumeno C.C., classe 1998, in Italia senza fissa dimora.

Dalla verifica nelle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, nei confronti dello stesso risultava pendente un Mandato di Arresto Europeo in esecuzione di una sentenza di condanna alla reclusione per anni 5, per il reato di violenza sessuale commesso dal giovane ai danni di una minore dell’età di anni 13, crimine avvenuto in Romania il 30 luglio 2019 ed accertato dall’Autorità Giudiziaria Rumena con sentenza emessa il 16.06.2021 e divenuta irrevocabile il 10.02.2022.

Lo straniero pertanto, veniva accompagnato negli uffici della Questura, ove gli operanti, con il supporto della locale Squadra Mobile, effettuavano tutti gli accertamenti, dando esecuzione al suo arresto. Del provvedimento restrittivo venivano informate l’Autorità Giudiziaria Locale e Distrettuale.

Al termine delle attività di rito, il prevenuto veniva associato alla Casa Circondariale di Udine, a disposizione della procedente A.G.-