Polizia, Daspo urbano per un 32enne pakistano

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone nelle giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 luglio 2022 ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

L’attività straordinaria di controllo del territorio in ambito provinciale, che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso – “Squadra Volante”, è stata effettuata con finalità di prevenzione ed allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione clandestina ed i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione ed in danno delle attività commerciali.

In tale contesto sono state ulteriormente intensificate le attività di prevenzione e controllo del territorio nelle aree cittadine ed in particolare nelle zone verdi e nei parchi cittadini.

Nel corso dei servizi, coordinati dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone, attuati in vari comuni del territorio pordenonese sono state controllate complessivamente: 148 persone, 42 veicoli e 5 esercizi pubblici. Inoltre, sono stati elevati 6 “Ordini di Allontanamento” ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 48/2017 “Decreto Minniti”, nei confronti di 6 cittadini pakistani, cinque dei quali a seguito di un intervento effettuato nella serata di mercoledì 6 luglio, a Pordenone, in via Vallona, ove si era verificata una lite all’esterno dell’esercizio di vicinato “New Bangla Bazar” ed uno a seguito di un intervento effettuato nel pomeriggio di giovedì 7 luglio in questo largo San Giorgio, nel corso del quale, un 21enne pakistano è stato sanzionato per ubriachezza ai sensi dell’art. 688 C.P.-

Nei confronti di uno dei summenzionati stranieri, un 32enne cittadino pakistano, che nella circostanza è stato sanzionato per ubriachezza ai sensi dell’art. 688 C.P, il Questore di Pordenone ha emesso la misura di prevenzione del c.d. “Daspo Urbano” ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge n. 48/2017 con il Divieto di Accedere per mesi 12 nelle aree urbane di Pordenone, ricomprendenti l’Auditorium Concordia, l’Istituto Scolastico ITST “Sandro Pertini”, la struttura del Palazzetto dello Sport siti in via Interna ed il Parco Pubblico “San Valentino”.