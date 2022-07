Mahmood, la star del pop italiano, a Pordenone l’11 luglio

PORDENONE – Vincitore di ben tre edizioni del Festival di Sanremo (una nella categoria giovani), campione di vendite, autore di molti big della musica italiana, artista che ha saputo cambiare il volto del pop con uno stile unico, riconoscibile, trasversalmente amato da pubblico e critica, Mahmood sarà protagonista lunedì 11 luglio, in concerto al Pordenone Live 2022. Sul palco del Parco del San Valentino l’artista porterà l’unica data regionale del “Ghettolimpo Summer Tour”, nuovo progetto live di una delle stelle più luminose della musica italiana.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 18.30. Porte aperte dalle ore 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. L’ingresso al parco di San Valentino sarà da Via Interna, accanto al civico n. 2. I parcheggi consigliati sono Park Vallona, Park Corte del Bosco, Park Oberdan, aperti h24. Grazie a Trenitaila saranno inoltre aggiunti due treni speciali con partenze per Venezia e Udine dopo la mezzanotte. Tutte le info su www.azalea.it

A due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con “Brividi” – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino, Mahmood è pronto a calcare i palchi d’Italia e d’Europa.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69a edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

La rassegna Pordenone Live 2022 vedrà il suo culmine sabato 16 luglio con l’attesissimo concerto di Fabri Fibra. Biglietti in vendita, info su www.azaleait .

