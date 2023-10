Polizia: maxi rissa tra sikh, foglio di via per 3 indiani

PORDENONE – Di seguito alla rissa scoppiata a Prata di Pordenone tra opposte fazioni della comunità Sikh, il Questore della Provincia di Pordenone oltre alle 6 misure di prevenzione, consistenti nell’ AVVISO ORALE, nei confronti di altrettanti cittadini indiani, ha emesso ulteriori nr.3 provvedimenti di FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO dal Comune di Prata di Pordenone per anni 2, nei confronti dei seguenti cittadini indiani, tutti non residenti nel comune di Prata di Pordenone:

S.N. nato nel 1987 in India;

G.D.S. nato nel 1976 in India;

S.R. nato nel 1989 in India.

I provvedimenti sono stati già notificati agli interessati.