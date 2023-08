Polo Young: esposto in Procura del Bene Comune. La risposta di Ciriani

PORDENONE – Polo Young: Il Bene Comune presenta un esposto in Procura. Immediata la risposta del sindaco Ciriani.

In data odierna, 14 agosto, è stato presentato in Procura della Repubblica di Pordenone un Esposto sottoscritto da sessanta cittadini di Pordenone e con prime firmatarie le consigliere de IL BENE COMUNE Lucia Cibin e Nicoletta De Bellis contro gli operati dell’Amministrazione Comunale (Sindaco, Giunta e R.U.P), della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, e della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di Roma relativi al progetto denominato Polo Young di “rigenerazione urbana” finanziato in parte con fondi PNRR missione 5.

Nell’esposto si chiede al Procuratore della Repubblica di verificare se sussistano reati rispetto a incoerenze, irregolarità e possibili omissioni di atti e documentazione da parte dei soggetti coinvolti.

Così la nota del Bene Comune a cui rispondono a stretto giro di posta il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e l’assessore comunale Lidia Diomede.

“Un esposto implica la denuncia di un reato, e chi lo presenta impegna i magistrati in un’attività di verifica rispetto alla quale l’Amministrazione è assolutamente serena.

Spiace che la Magistratura debba impiegare tempo e risorse che servirebbero per cose molto più serie che non venir investiti di complotti di liste della sinistra più estrema. Dato che tutte le parti in causa hanno operato con la massima diligenza e trasparenza, attendiamo fiduciosi il pronunciamento della Procura.

Certo é che se poi la Giustizia non dovesse rilevare nulla, chi ha paventato reati che non esistono dovra’ poi di conseguenza rispondere del proprio operato che configurerebbe, questo sì il reato di calunnia”.