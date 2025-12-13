PordeNoir, incontro il 16 con Massimo Carlotto per “A esequie avvenute”

PORDENONE – Un appuntamento dedicato alla grande narrativa noir animerà Pordenone nel mese di dicembre. Si svolgerà martedì 16 dicembre alle ore 18.30 presso l’Hotel Santin, in via delle Grazie 9 a Pordenone, quando l’associazione culturale PordeNoir, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Santin, Pazzaglia & Partners, Hotel Santin e Cda Tessar organizza un incontro con l’autore Massimo Carlotto, uno dei nomi più rappresentativi del noir italiano contemporaneo.

Al centro della serata il romanzo “A esequie avvenute. Una storia dell’Alligatore”, pubblicato da Einaudi – Stile Libero, che segna il ritorno di uno dei personaggi più amati dai lettori di Carlotto. Un’occasione per approfondire temi, atmosfere e retroscena di una saga che ha contribuito a ridefinire il genere noir nel nostro Paese.

“L’incontro – sottolinea il presidente dell’associazione Alessandro Pazzaglia, con i componenti del direttivo Francesca Fadalti, Maurizio Pertegato e Silvia Saitta – sarà moderato da Mauro Rossato e offrirà al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con l’autore, ripercorrendo il suo percorso letterario e le evoluzioni narrative dell’Alligatore”.

Un evento aperto a lettori, appassionati di noir e curiosi, che conferma la vitalità culturale della città e il ruolo di PordeNoir nella promozione della letteratura di qualità sul territorio.