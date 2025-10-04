Pordenone ArtandFood, il 5 Concerto Accademia Arrigoni

PORDENONE – Domenica 5 ottobre, alle 20.30, all’ex Convento di San Francesco di Pordenone, l’Accademia d’archi Arrigoni propone un programma di grande impatto emotivo e votato al virtuosismo. Violino solista è Ulisse Mazzon, uno dei più promettenti violinisti in ambito nazionale e internazionale; al violoncello il tocco brillante di Mafalda Mazzon.

L’orchestra dell’Accademia è diretta da Domenico Mason, anche direttore artistico dell’Arrigoni.

INGRESSO LIBERO

Vivaldi, Paganini, Piazzolla e Ponce: questi gli autori in programma per il concerto che propone l’Accademia d’Archi Arrigoni per la chiusura del Festival ArtandFood a Pordenone, domenica 5 ottobre, alle 20.30, nell’ex Convento di San Francesco (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Il repertorio unisce virtuosismo acceso con pathos ed emozioni: dal luminoso “Concerto RV 547” per violino, violoncello e orchestra di Antonio Vivaldi, fino ad alcune delle più impegnative pagine di Paganini (le Variazioni su “Di tanti palpiti” e un estratto da “Concerto n. 4”) e la travolgente “Libertango” del padre del tango nuevo argentino, Astor Piazzolla; infine “Estrellita”, canzone d’amore di matrice popolare del messicano Manuel Ponce.

Protagonisti del concerto sono il virtuoso Ulisse Mazzon, stella del violino tra le più promettenti in Italia e in Europa, già membro dell’Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker, che (prossimo alla partecipazione al Paganini) ha recentemente avuto in concessione l’uso di un Guarnieri del Gesù del 1736, strumento di inestimabile valore e dal meraviglioso suono, oltre che di un incredibile bagaglio storico.

Al suo fianco la sorella Mafalda Mazzon, violoncellista molto dotata e versatile che con Ulisse ha vinto diversi concorsi. Sul palcoscenico l’Orchestra dell’Accademia d’archi Arrigoni, diretta da Domenico Mason, anche suo fondatore e direttore artistico.

L’Arrigoni ha all’attivo una delle più significative scuole di formazione che accompagna i giovani musicisti sul palcoscenico per una costante attività concertistica. Organizza San Vito Musica, rassegna musicale innovativa e ricercata e ha ideato – suo fiore all’occhiello – il Concorso Internazionale Piccolo Violino Magico (nel 2026 alla decima edizione), riconosciuto e seguito in tutto il mondo, che fa arrivare a San Vito da ogni continente prestigiosi musicisti internazionali come giurati e decine di talentuosissimi bambini e ragazzi fino a undici anni, grandi virtuosi del violino.