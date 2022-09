Pordenone Calcio – La “chiamata” di Zuzzi: “Pordenonesi, venite numerosi con il Padova”

PORDENONE – All’orizzonte si avvicina il big match con il Padova di sabato alle 14:30 allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, sfida ai vertici del campionato. Il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, pordenonese e neroverde doc, ci tiene a mandare un messaggio all’ambiente dei ramarri, sicuramente galvanizzato dai risultati di queste prime giornate:

“L’inizio di stagione è stato davvero positivo, da protagonisti – come promesso dal presidente Lovisa e dalla Società – in un girone che si sta confermando molto difficile ed equilibrato. Pur dopo sole 4 giornate il primo posto in classifica, la bontà e l’efficacia del gioco espresso, il grande gruppo che si è formato, l’entusiasmo e la fiducia dei tifosi che si respirano attorno alla squadra siano da sprone per tanti pordenonesi per venirci a sostenere con il Padova. È un big match, una partita sempre affascinante che torna dopo qualche anno, e servirà tutta la spinta del nostro pubblico per giocarla e viverla nel migliore dei modi”.

Il presidente Zuzzi, come tutti i tifosi, attende «di tornare a giocare in provincia, al “Tognon” di Fontanafredda.

“Non vediamo tutti l’ora, sarà sicuramente un bellissimo momento e la partecipazione aumenterà considerevolmente, ma la concentrazione di tutto l’ambiente ora dev’essere sull’oggi e sul Padova per continuare questo splendido momento e cementare le basi di un’annata importante. Possiamo costruirla solo insieme: un mattone alla volta, preferibilmente tre. Per questo mi rivolgo ai tanti che so essere indecisi: tenete spenti televisori e telefonini, venite a sostenerci e a lottare con noi dagli spalti intanto di Lignano. Sul campo vedranno sicuramente una squadra che combatte per loro dal primo all’ultimo minuto”.

P.G.