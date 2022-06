Pordenone Calcio: questione stadio. Apparso in città striscione di protesta

PORDENONE – Ancora una presa di posizione della tifoseria del Pordenone sulla questione stadio in città e che vedrà il Pordenone giocare ancora al Teghil di Lignano le partite casalinghe del prossimo torneo di serie C, almeno per tutto il girone di andata.

“Società, Comune e Regione state uccidendo la nostra passione”. – si legge sullo striscione apparso ieri notte a Pordenone e condiviso sulle pagine facebook ufficiali dei Supporters Pordenone e Bandoleros Pordenone.

fonte: tuttopordenone.com