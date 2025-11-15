11.9 C
Pordenone
domenica , 16 Novembre 2025
Pordenone dedica il piazzale di San Giuseppe a don Angelo Pandin, fondatore di Radio Voce nel Deserto

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Una notizia carica di emozione arriva da Radio Voce nel Deserto: la Città di Pordenone renderà omaggio a don Angelo Pandin, indimenticato fondatore dell’emittente, intitolandogli il piazzale antistante la chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Borgomeduna.

La cerimonia si terrà domenica 16 novembre 2025, alle 11.45, nello spazio davanti alla chiesa di via Tiepolo 1. Per la comunità parrocchiale e per quanti hanno conosciuto don Angelo, si tratta di un riconoscimento dal forte valore simbolico, che mette in luce l’eredità spirituale e sociale lasciata da un sacerdote capace di costruire legami e di dare voce al territorio attraverso la radio da lui fondata.

“Siamo intensamente commossi e orgogliosi”, fanno sapere da Radio Voce nel Deserto, ricordando come la visione e la fede di don Angelo abbiano dato vita a un progetto che continua ancora oggi a unire e accompagnare gli ascoltatori. “La sua eredità – sottolineano – vive ogni giorno nelle nostre frequenze”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli ascoltatori e ai parrocchiani: un momento di comunità e di memoria per celebrare insieme la figura di un pastore, un amico e un punto di riferimento per Borgomeduna e per Pordenone.

