Pordenone Music Festival, il 16 concerto inaugurale

PORDENONE – Appuntamento sabato 16 maggio, alle ore 20.30, nell’auditorium della Regione di Largo San Giorgio di Pordenone con il concerto inaugurale della 31^ edizione del Pordenone Music Festival, rassegna concertistica a cura dell’associazione Farandola, con la direzione artistica del maestro Antonio D’Alessandro, chitarrista originario di Brescia.

“Il festival – afferma la presidente di Farandola, Valentina Gerometta – è forte di una lunga tradizione e si propone non solo di valorizzare giovani talenti, ma anche di far conoscere al pubblico repertori meno frequentati, con programmi originali e di alto valore artistico”.

“Si tratta di un concerto unico nel suo genere – commenta il direttore artistico Antonio D’Alessandro – un evento spettacolare, che si distingue per la sua diversificata proposta, considerata la presenza solisti accompagnati da un quintetto d’archi”.

Il concerto di apertura vedrà protagonisti tre solisti: la flautista Michela Podera, impegnata nel Concerto in sol minore “La Notte” di Antonio Vivaldi, il contrabbassista Andrea Casarotto, che eseguirà il Concerto n. 2 per contrabbasso e orchestra d’archi di Giovanni Bottesini e il chitarrista e compositore Marco De Biasi, autore del brano Kandinsky per chitarra e quintetto d’archi.

Il quintetto d’archi è composto dai violinisti Peter Szanto e Pervinca Rista, dal violista Luca Cacciatori, dal violoncellista Zoltan Szolt Szabò e dal contrabbassista Stefano Versolato.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni [email protected], oppure chiamare 3400062930.

Biografie

Michela Podera. Flautista, ha conseguito i diplomi accademici di I e II livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Bergamo, perfezionandosi successivamente in Italia e all’estero con importanti maestri. Ha collaborato con prestigiose istituzioni musicali e si è esibita in sedi di rilievo in Italia e all’estero, partecipando anche a produzioni televisive Rai e Mediaset. Svolge inoltre attività editoriale e didattica in ambito AFAM.

Andrea Casarotto. Diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Puccini” della Spezia. Ha collaborato con importanti orchestre italiane, tra cui l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Regionale Toscana e l’Orchestra Filarmonica della Fenice di Venezia. Svolge un’intensa attività concertistica sia come orchestrale sia come solista.

Marco De Biasi. Compositore e performer, è noto per la sua ricerca in ambito sinestetico, che unisce musica, colore e movimento. Fondatore del movimento artistico SIN-E, ha presentato il proprio Manifesto Fonocromatico anche al MACRO di Roma. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel 2018 ha ricevuto il premio “Chitarra d’oro per la composizione” al Convegno Internazionale di Alessandria.