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Pordenone Fiere: approvato il bilancio 2025, confermata la solidità economica

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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PORDENONE – L’Assemblea dei Soci di Pordenone Fiere ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2025, che si chiude con un risultato economico positivo al netto delle imposte pari a 385.928 euro, il fatturato complessivo si attesta sulla ragguardevole cifra di 7.547.483 euro (se rapportato al 2023) e un valore della produzione di 8.168.639 euro. Dati che confermano il percorso di crescita e consolidamento della Società che, a partire dal 2019, non ha più registrato esercizi in perdita.

L’Assemblea ha accolto favorevolmente la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare integralmente l’utile di esercizio a riserva, rafforzando ulteriormente la struttura patrimoniale della Società. Il patrimonio netto di Pordenone Fiere ammonta oggi a circa 9.396.040 euro, un livello che garantisce solidità finanziaria e la capacità di affrontare con fiducia le sfide future del mercato fieristico e congressuale.

Nel corso dei lavori assembleari, il Presidente Renato Pujatti ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come il bilancio 2025 sia il frutto di un impegno corale: “Il merito di questo risultato va al lavoro di tutti: dal Consiglio di Amministrazione a tutto lo staff di Pordenone Fiere, composto da persone competenti, motivate e fortemente orientate alla crescita della Società.”

Il Presidente ha inoltre illustrato ai Soci i principali programmi di sviluppo di Pordenone Fiere, che riguardano sia gli aspetti infrastrutturali sia quelli gestionali e strategici. Tra le priorità figurano l’ammodernamento e la valorizzazione del quartiere fieristico, l’avvio di nuove manifestazioni e il potenziamento di quelle esistenti, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della Fiera di Pordenone nei mercati di riferimento.

Nel dibattito assembleare è stato, infine, auspicato che i risultati economici conseguiti e i piani di investimento e crescita della Società possano essere presentati a breve anche ai principali stakeholder regionali e locali. La Fiera di Pordenone è infatti riconosciuta come un patrimonio condiviso e un volano di sviluppo per l’intera Regione Friuli Venezia Giulia, capace di generare valore economico, relazioni e opportunità per il territorio.

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