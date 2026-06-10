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Pordenone: Tomasello (Pd), Coop 3.0 raccolga storia Librerie Al Segno

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – “Alla squadra delle librerie ‘Al Segno’ va il grazie profondo di tutta la comunità democratica, con l’auspicio che il loro patrimonio di pluralismo e passione sia raccolto e rimanga una stella polare per il futuro culturale di Pordenone. La libreria ha rappresentato per 48 anni un atto di resistenza culturale e un punto di riferimento insostituibile per generazioni di lettori”.

Il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello formula i suoi auspici per il cambio di gestione annunciato per la libreria Al Segno di Pordenone che, con quelle omonime di Sacile, Cordenons, San Vito al Tagliamento e Portogruaro, passano in gestione a Librerie.Coop, marchio di Coop Alleanza 3.0.

A nome del Pd pordenonese Tomasello esprime “commosso ringraziamento a Danelli, ai soci e ai circa quindici lavoratori che hanno animato questi spazi con dedizione e competenza”. La storia di Pordenone, ricorda l’esponente dem “è profondamente legata alla crescita di ‘Al Segno’ che in un’epoca di omologazione commerciale ha saputo mantenere intatta autonomia e autorevolezza basandola sulla qualità e sul valore umano”.

Tomasello sottolinea “il valore di una rete culturale che ha saputo creare una vera barriera di resistenza sul territorio friulano e veneto”, e salutando la “fine di un’era di editoria totalmente indipendente” ricorda che “la coincidenza di questo epilogo con la prossima edizione di Pordenonelegge rende il passaggio ancora più simbolico trasformandolo in un ultimo ideale saluto sul palcoscenico letterario più importante della città”.

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