Pordenonelegge 2023, presentata 24^ edizione nel segno della leggerezza

PORDENONE – «Nel segno della leggerezza, nei libri e nella vita, perché ci sono cose leggere da leggere, ma anche perché l’interpretazione della realtà, in parole e immagini, ci pone spesso di fronte a segnali ambigui, sempre più pervasivi, e a significati manipolabili: l’immagine delle piume è impressa nell’edizione 2023, nel centenario della nascita di Italo Calvino – cui pordenonelegge rende omaggio con un percorso di incontri – per ricordare che salire verso l’alto o planare verso il basso, quando si tratta di comprendere un’immagine, richiede un’attenzione e un pensiero. E che per “leggere la leggerezza” ci vogliono almeno due piume: una sola può essere leggera, ma non si lascia leggere. Molte piume leggere chiedono di leggere insieme».

pordenonelegge resta sull’uscio della storia, con l’inaugurazione affidata allo scrittore ucraino Andrei Kurkov, che ha appena pubblicato Diario di un’invasione, e in anteprima assoluta presenterà il nuovo romanzo Api grigie.

Dalla Francia in rivolta una nutrita schiera di voci farà tappa a pordenonelegge: ci saranno Laurent Mauvignier, Philippe Forest, Lydie Salvayre, Michel Bussi e Éric-Emmanuel Schmitt con la prima presentazione italiana della sua ultima riflessione in cui è custodita una lettera inedita all’autore di Papa Francesco.

Oltre all’autrice Premio Nobel Annie Ernaux, che il 16 settembre riceverà al festival il Premio Crédit Agricole “La storia in un romanzo”. Come sempre lo sguardo internazionale è prerogativa di pordenonelegge, dove faranno tappa Andrè Aciman, R. J. Palacio, Elisabet Benavent, Alberto Manguel, Nguyễn Phan Quế Mai, Michael Žantovský, Nino Haratischwili, Natasha Solomons, Michael Bible, Robert Perišić, Anil Seth, Sally Hayden, Ramin Bahrami.

Vastissimo l’elenco delle grandi voci della letteratura, del pensiero e dello spettacolo al festival, molti hanno scelto pordenonelegge per presentare i loro nuovi libri in uscita a settembre, come Michela Marzano, Emanuele Trevi, Viola Ardone, Paolo Di Paolo, Corrado Augias., Mauro Corona e molti altri. Alla 24^ edizione ci saranno anche Antonio Manzini, Giancarlo De Cataldo, Ilaria Tuti, Francesco Piccolo, Antonia Arslan, Mauro Covacich, Daniele Mencarelli, Giuseppe Culicchia, Tiziano Scarpa, Massimo Recalcati, Vittorio Sgarbi, Marco Balzano, Marcello Veneziani, Pier Aldo Rovatti, Giorgio Vallortigara, Ilaria Capua, Piergiorgio Odifreddi, Pietrangelo Buttafuoco, Toni Capuozzo, Vittorino Andreoli, Sandro Veronesi con Edoardo De Angelis, Malika Ayane, Dante Spinotti, Davide Toffolo, Sabina Guzzanti, Natalino Balasso, Massimo Cirri, Giuseppe Montesano, Matteo Lancini, Tullio Avoledo, Stefania Andreoli, Vittorio Bertola, Stefano Quintarelli, Nicola Gardini.

E ancora tante altre voci in dialogo, cifra stilistica e valore aggiunto del festival. Fra gli altri si confronteranno Marco Missiroli e Marco Cassardo, Andrea Molesini e Gianni Biondillo, Evelina Santangelo e Alberto Rollo, Romana Petri ed Elisabetta Rasy, Paola Mastrocola e Cristina Battocletti, Giorgio Nisini e Roberta Scorranese, Annalena Benini e Mariapia Veladiano, Matteo Bussola e Enrico Galiano, Elena Loewenthal e Franco Faggiani, Enrico Brizzi e Alessandra Selmi, Marco Malvaldi e Carlo Vecce, Romolo Bugaro e Maria Castellitto, Gabriella Caramore e Lidia Ravera, Alberto Casadei e Luca Doninelli, Sandrone Dazieri e Piergiorgio Pulixi.

La poesia sarà ancora una volta a pordenonelegge il festival nel festival, illuminato da oltre 60 voci italiane e straniere: con la presentazione di raccolte dedicate a grandi poeti contemporanei come Antonella Anedda e Antonio Riccardi, con presenze internazionali illustri come la poetessa Ana Bladiana, con i cinque finalisti del Premio Strega Poesia nel rush finale verso la proclamazione del vincitore della prima edizione. Fra loto la grande poetessa Vivian Lamarque, vincitrice del Premio Saba 2023, in dialogo con Beatrice Zerbini, e con tante iniziative e incontri pensati per promuovere la poesia giovane e gli esordienti.

E quest’anno la scuola inizia a pordenonelegge! Il cartellone Junior per bambini e adolescenti sarà tutto da sfogliare per scoprire la bellezza del mondo intorno a noi e come potrà essere domani, con oltre 100 firme italiane e internazionali: fra gli altri ci saranno Gherardo Colombo con Fabio Caon, Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia, Enrico Galiano, Enne Koens, Ulrich Hub, Espérance Hakuzwimana, Piergiorgio Odifreddi, Marc Ter Horst, Francesco D’Adamo, Paolo Di Paolo, Guido Sgardoli, Chiara Carminati, Costantino D’Orazio, Francesco Musolino, Giuseppe Antonelli, Davide Morosinotto, Annalisa Strada, Azzurra D’Agostino, Anna Vivarelli, Silvia Vecchini, Alessandro Sanna.

A pordenonelegge anche il caso letterario dell’anno, l’autrice Erin Doom che si è appena rivelata al grande pubblico Tv, firma di culto per i giovani lettori. E ai giovani pordenonelegge guarda con occhio speciale, sin dall’inaugurazione che ne ospiterà ben 200 in veste di “ospiti d’onore”. Pensati per i giovani i percorsi dedicati a TikTok – con le protagoniste con tre delle più amate Tiktoker italiane: Megi Bulla, Valentina Ghetti e Angelica Siciliani Fendi.

E proprio i giovani sono protagonisti del podcast “Angelo chi legge” disponibile su Rai Play Sound e sulle frequenze della sede RAI FVG. Molti gli incontri sulle nuove tecnologie, e la riflessione che le accompagna: scienza con Chiara Valerio, videogiochi con Fabio Viola, metaverso con Lorenzo Capannari. Dell’economia e del nostro tempo tratteranno anche Carlo Cottarelli, Nathalie Tocci, Federico Rampini, Cecilia Sala, Nando Dalla Chiesa, Leonardo Becchetti, Mariangela Pira, Luigino Bruni.