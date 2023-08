Il 24 agosto riapre Cinemazero: in programma “Barbie” e “Oppenheimer”

PORDENONE – Dopo la pausa estiva, riaprono giovedì 24 agosto le sale di Cinemazero e in programmazione ci sono, tra gli altri, i due film del momento: l’amato e odiato “Barbie” di Greta Gerwig, con gli straordinari Margot Robbie e Ryan Gosling, e “Oppenheimer” di Christopher Nolan, la biografia di J. Robert Oppenheimer, il fisico che ha inventato la bomba atomica.

Un film visivamente potentissimo e emotivamente intenso, un racconto denso, stratificato, scandito in tre atti che percorrono le tappe cruciali di una storia che ha sconvolto l’umanità: la creazione, lo scoppio, le conseguenze sul mondo.

Una storia fatta di contraddizioni e di opposti, di scontri politici e lotte interiori. Soprattutto, un grande film da vedere assolutamente al cinema. In occasione dell’uscita in sala di “Oppenheimer”, Cinemazero ripropone l’opera prima di Nolan, realizzata con budget ridottissimo: “Following”.

Il film, del 1998, è una favola sulla solitudine urbana, in cui Bill, apprendista scrittore a Londra, disoccupato con tanto tempo da spendere, pesca persone tra la folla e le segue discretamente, spia sconosciuti per pura curiosità, per trovare ispirazione, per scoprire dove vanno e da dove vengono.

Continua fino al 16 settembre Cinema Revolution, la promozione del Ministero della Cultura, che offre per tutti i film italiani ed europei l’ingresso a soli 3,5 euro. A questo prezzo si potrà vedere, tra gli altri, “La lunga corsa”: la nuova commedia stralunata di Andrea Magnani, attesa al cinema proprio da domani, sotto il segno della Tucker Film.