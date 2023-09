Pordenonelegge, il 14 oltre 50 incontri e 150 protagonisti

PORDENONE – Fra i protagonisti giovedì 14 a pordenonelegge: Carlo Cottarelli, Marco Balzano, Ilaria Capua, Nicola Gardini, Leonardo Becchetti, Barbara Schiavulli, Giuseppe Culicchia, Nicoletta Costa, Giuseppe Antonelli, Anna Zafesova (in collegamento), Chiara Carminati, Guido Sgardoli, Davide Morosinotto, Gian Paolo Polesini, Francesco Musolino.

I LIBRI IN ANTEPRIMA Il 14 A PORDENONELEGGE:

Lo scrittore Paolo Di Paolo presenta “Romanzo senza umani” (Feltrinelli) e prima presentazione di “A piccole dosi. Contro la crisi di astinenza dalla matematica” (Raffaello Cortina Editore) del matematico Piergiorgio Odifreddi; anteprime anche per Gherardo Colombo con Fabio Caon, autori di “Chi è stato? Come diventare cittadini responsabili” (Salani); per il giornalista Francesco De Filippo con“Trieste è un’isola” (Castelvecchi); il divulgatore Max Corona “Persone che pensano in grande. Il successo raccontato dai sognatori che ce l’hanno fatta” (Vallardi); la giornalista Odette Copat “Minicosmi. Una mappa sentimentale” (Biblioteca dell’immagine). Per pordenonelegge junior l’anteprima di Riccardo Gazzaniga: “Quello che non dicono. Storie di animali che ci insegnano a essere umani” (Rizzoli)

Dettagli delle presentazioni in anteprima domani al festival: Paolo Di Paolo presenta “Romanzo senza umani” (Feltrinelli) in dialogo con il direttore artistico Gian Mario Villata (ore 19.00 PalaPAFF!). Il matematico Piergiorgio Odifreddi sfoglierà insieme a Massimo Sideri il suo ultimo libro “A piccole dosi. Contro la crisi di astinenza dalla matematica” (Raffaello Cortina Editore) alle ore 18.30 Largo San Giorgio e Gherardo Colombo con Fabio Caon, intervistati dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet, parleranno di “Chi è stato? Come diventare cittadini responsabili” (Salani). Anche il giornalista e responsabile della sede Ansa FVG, Francesco De Filippo arriva con il suo ultimo lavoro “Trieste è un’isola” (Castelvecchi), alle 21 a Palazzo Montereale Mantica, in dialogo con Carlo Lefebvre e Anna Vallerugo.

E ancora il divulgatore ed ex “Angelo” di pordenonelegge Max Corona presenta “Persone che pensano in grande” (Vallardi) alle 19 nell’Atelier digitale con Enrico Galiano; la giornalista Odette Copat in libreria per Biblioteca dell’Immagine con “Minicosmi. Una mappa sentimentale”, dialogherà con Antonio Bacci, alle 21 nell’Auditorium della Regione. Per il cartellone pordenonelegge junior domani Riccardo Gazzaniga converserà con Claudia Facchinetti presentando “Quello che non dicono. Storie di animali che ci insegnano a essere umani” (Rizzoli).