Pordenone Live da “Brividi”: l’11 luglio Mahmood al Parco San Valentino

PORDENONE – “Un’estate da….BRIVIDI”. Scrive il sindaco Alessandro Ciriani sul suo profilo facebook. “A Pordenone Live 2022: MAHMOOD in concerto! Star assoluta del pop italiano, vincitore di tre Festival di Sanremo, a meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, autore di hit memorabili, ha già collezionato 21 dischi di platino e 12 dischi d’oro in Italia e nel mondo

L’ecento si terrà l’11 luglio, alle 21.30, al Parco San Valentino di Pordenone. Biglietti in vendita da alcuni giorni su TicketOne

Tutte le info su www.azalea.it

“La grande estate live di Pordenone – aggiunge il primo cittadino – prende corpo ed è pronta ad esplodere di energia e good vibes: Fabri Fibra, Gemitaiz, Jeff Beck, Paul Weller. Scopri tutte le stelle del firmamento live di Pordenone!”.

Prossimo alla partenza della tournée europea – il 23 aprile 2022 dal Bataclan di Parigi (SOLD OUT) -, Mahmood ha annunciato le date del Ghettolimpo Summer Tour: 12 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location italiane. Gli show indoor di Parigi, Losanna, Londra, Madrid e di Torino, Milano, Roma, Firenze e Nonantola (MO) hanno registrato il tutto esaurito.

A meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino – Mahmood inaugurerà il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma, per poi proseguire il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022 di Brescia (presso l’Arena Campo Marte), l’11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 15 luglio in Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC), il 18 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 20 luglio al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) (presso il Teatro al Castello), il 22 luglio alla Cava Del Sole di Matera in uno speciale concerto con orchestra, il 23 luglio al Luce Music Fest di Molfetta (BA) (presso la Banchina S. Domenico), il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU), il 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera). Il tour si concluderà poi a settembre con due appuntamenti: il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova e il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

A partire dal 21 aprile, dove si terrà la data zero, al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda (MI) e dal 23 aprile all’iconico Bataclan di Parigi (SOLD OUT), Mahmood porterà sui palchi delle più importanti città europee e nei club italiani le sonorità dell’album “Ghettolimpo” (disco d’oro, pubblicato lo scorso giugno), per la prima tranche del suo tour – già sold out in 12 date – che proseguirà poi in estate.

Le prevendite e tutte le info sul tour sono disponibili su www.friendsandparters.it

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.