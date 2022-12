Premio Pordenone Musica 2022 a Cecilia Gobbi, il 15

PORDENONE – Unico riconoscimento a livello internazionale che premia quanti con sapienza e passione contribuiscono a trasmettere l’amore per la musica al vasto pubblico, con particolare attenzione alle nuove generazioni, sono in programma a partire da mercoledì 14 dicembre, fino a venerdì, gli appuntamenti legati all’ottava edizione del “Premio Pordenone Musica”, promosso dal Teatro Verdi con il Comune di Pordenone- e con il supporto della Regione FVG, del main partner ITAS Mutua Assicurazioni e con lo speciale sostegno di Giampaolo Zuzzi.

La personalità premiata quest’anno è Cecilia Gobbi Fondatrice dell’Associazione Musicale Tito Gobbi, creata per mantenere viva la memoria dell’arte di suo padre, il celeberrimo baritono Tito Gobbi.

Cecilia Gobbi ha dato vita al progetto didattico “Magia dell’Opera”, per avvicinare tutti al mondo della lirica e ai capolavori del melodramma: da questa esperienza è nata l’omonima collana editoriale (Edizioni Curci), una collezione di libri monografici dedicati ciascuno a un capolavoro del teatro musicale. Nel 2016 costituisce la “Fondazione Tito e Tilde Gobbi” per contribuire concretamente alla formazione e l’avvio alla carriera di giovani cantanti di talento.

Il programma del Premio Pordenone Musica si apre domani, mercoledì 14 dicembre, con la consegna da parte del Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani del Sigillo della Città, in programma alle ore 18.00 nella Sala Giunta del Comune.

La premiazione ufficiale è prevista, invece, nella serata di giovedì 15 dicembre al Teatro Verdi (inizio alle 20.30), alla presenza del Presidente del Teatro Verdi Giovanni Lessio e del Sindaco Ciriani. La commissione internazionale incaricata di selezionare il vincitore, ha scelto di premiare Cecilia Gobbi con la motivazione: “ha saputo far tesoro della straordinaria eredità artistica paterna per ideare multiformi percorsi didattici volti ad avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera”.

Il premio è un’opera firmata dal pluripremiato artista pordenonese Ludovico Bomben, “Sfera senza titolo”.

Dopo la premiazione spazio al Concerto che propone un affascinante viaggio nelle celebri arie di una delle opere più amate di sempre, il Don Giovanni di Mozart, un programma che attraversa i momenti salienti e più noti al grande pubblico del capolavoro mozartiano.

Sul palcoscenico un cast di giovani cantanti di talento della Fondazione Tito e Tilde Gobbi (Francesco Samuele Venuti, Maria Cenname, Gerardo Dell’Affetto, Lorenzo Mazzucchelli, Clementina Regina, Elcin Adil, Giordano Farina, Georgia Annie Conzato) accompagnati dall’Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste guidata dal giovane direttore Lorenzo di Stefano.

Gli interpreti sono tutti cantanti lirici emergenti under 35, vincitori di numerosi concorsi e premi, con esperienze significative in importanti produzioni e teatri. Venerdì 16 dicembre appuntamento conclusivo riservato agli studenti: alle 11.00 in programma la lezione-concerto “Don Giovanni” sempre riferito all’opera mozartiana.

Istituito dal Teatro Verdi nel 2015, il Premio Pordenone Musica ha già premiato in questi anni personalità “patrimonio” della musica internazionale quali Piero Rattalino, Quirino Principe, Salvatore Sciarrino, Alfred Brendel, Edda Moser, Michele dall’Ongaro e Bruno Monsaigeon.