Progetto di accoglienza in emergenza per cittadini ucraini

PORDENONE – Sempre aperti, generosi e disponibili. Non poteva certo mancare la risposta degli Alpini all’appello del sindaco per supportare l’accoglienza delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra».

Con queste parole, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci ha accolto in Municipio e ringraziato il Gruppo Alpino Pordenone Centro, capitanato dal capo alpino Angelo Carlet, per la donazione di 500 € per il progetto di accoglienza in favore dei cittadini ucraini collocati a Torre.

Denaro reperito tramite una raccolta fondi e finalizzato alla copertura delle spese mensa e trasporto scolastico dei bambini che frequentano la scuola.

Due dei capisaldi del progetto di accoglienza affidato dal Comune di Pordenone alla Coop. Soc. Nuovi Vicini – che con il supporto del Servizio Sociale si occupa nello specifico dell’organizzazione, orientamento e accompagnamento in favore delle persone inserite – sono infatti la tutela legale e l’integrazione, partendo dal presupposto che una buona accoglienza passi attraverso l’animazione di comunità e la costruzione di percorsi di integrazione sociale.

Oltre alla donazione in denaro, gli alpini hanno invitato le famiglie ucraine accolte a Pordenone al loro evento “giochi popolari – nonni e nipoti” di settembre e dallo stesso mese ogni mercoledì sera le famiglie accolte sono state invitate a partecipare alle cene organizzate nella sede del gruppo Alpini di Pordenone Centro.