Progetto friulano “Charles Mingus, Master of jazz” sbarca a Torino

PORDENONE – Doppio, prestigioso appuntamento con il PAFF!, assieme a Circolo Controtempo e Coconino Press, a Torino, per promuovere il progetto “Charles Mingus, master of Jazz”, che celebra i 100 anni dalla nascita del grande jazzista.

Il primo evento rientra nella partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia quale ospite della 34^ edizione del Salone del Libro di Torino: nell’autorevole cornice dello stand riservato al FVG: venerdì 20 maggio alle 19, protagonista il progetto targato PAFF! e Controtempo, che coniuga la presentazione della graphic-novel “Mingus: la vita, le battaglie, la musica” a una perfomance live musicale. Presenti all’evento Giulio De Vita, direttore artistico di PAFF! e presidente dell’associazione Vastagamma, Flavio Massarutto curatore della mostra e sceneggiatore della graphic novel, Pasquale Todisco “Squaz” disegnatore della biografia a fumetti. La performance musicale fa da accompagnamento all’incontro.

Ma non finisce qui, perché un secondo importante appuntamento, vede PAFF! in collaborazione con Controtempo, protagonista nella prestigiosa cornice del Torino Jazz Festival, nell’innovativo contenitore culturale delle Officine Grandi Riparazioni (OGR) dal 15 al 19 giugno. PAFF! allestisce per l’occasione la mostra con le illustrazioni della biografia di Charles Mingus realizzata da Flavio Massarutto e Squaz

I novemila spettatori attesi alla quattro giorni di concerti di altissimo livello del Festival hanno così la possibilità di ammirare le preziose immagini all’origine disegnate da Squaz che compongono l’unica biografia di Charles Mingus a fumetti, in occasione del centenario della sua nascita.

I due eventi confermano ulteriormente l’importante ruolo di due realtà culturali del Friuli Venezia Giulia: Paff! quale prima istituzione culturale in Italia che incentiva la divulgazione dell’arte e della scienza attraverso lo strumento facilitatore del fumetto, realtà apprezzata a livello internazionale che promuove la cultura, favorisce la formazione professionale, facilita lo scambio sociale e valorizza le risorse del territorio. E Circolo Controtempo, che da oltre 25 anni porta l’eccellenza del jazz in tutta la regione attraverso vari format e da sempre dedica particolare attenzione a progetti specifici che promuovono il felice connubio jazz & fumetto.

