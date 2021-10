Progetto Restart, un concreto vantaggio per promuoversi

PORDENONE – 25 anni di esperienza nella comunicazione, per contribuire a questa importante fase di ripartenza.

Queste le credenziali di cui si avvale l’agenzia Carosello Media di Pordenone che lancia il progetto RESTART nato in collaborazione con le testate giornalistiche Pordenoneoggi.it e Ilfriuliveneziagiulia.it

RESTART è un pacchetto mirato di marketing e comunicazione pensato per le imprese del territorio che intendono promuoversi con rinnovato entusiasmo dopo la crisi dei consumi del 2020. In una fase di mercato dove è diventato complicato recuperare risorse economiche da destinare alla promozione, ecco una valida opportunità per ottenere un concreto beneficio per rilanciare la propria attività.

L’iniziativa è rivolta in particolar modo alle piccole e medie imprese di qualsiasi settore merceologico che potranno scegliere il pacchetto promozionale più adatto ai propri obbiettivi di comunicazione.

Il progetto RESTART offre una consulenza gratuita ed un notevole vantaggio economico alle prime 10 realtà aziendali che si iscriveranno entro il 30 novembre 2021 tramite l’apposito form https://forms.gle/qR9YEtVKLFKPjQb89