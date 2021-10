Electrolux: mancano materie prime, venerdì 15 cig a Porcia

PORDENONE – La produzione dell’Electrolux di Porcia sarà sospesa nella giornata di venerdì 15 ottobre per mancato approvvigionamento di lamiere d’acciaio.

Lo hanno riferito le Rsu aziendali. Gli operai saranno posti in in cassa integrazione e rientreranno lunedì 18, data in cui potrebbe essere risolto il problema della scarsità di materie prime.

La difficoltà nell’arrivo dei materiali necessari per la produzione di elettrodomestici fa dunque slittare il primo test nell’obbligo di utilizzo del Green pass: la multinazionale svedese, per far fronte ai grandi numeri da verificare all’inizio di ogni turno di lavoro, ha stipulato un’apposita convenzione con la Croce rossa.