ProgettoD-Vino, presentazione all’hotel Santin

PORDENONE – Martedì 17 Gennaio 2023 nella sala conferenze dell’Hotel Santin a Pordenone, si è svolta la presentazione ufficiale del progetto D-Vino, ideato dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e che ora prende avvio in Friuli Venezia Giulia.

In occasione dell’incontro, erano presenti l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier, il Comune di Pordenone e il Comune di Aviano, unitamente alla responsabile prima formazione di Ial FVG Patrizia Castenetto.

La prima tappa del progetto prenderà avvio alla Scuola Alberghiera IAL di Aviano, dove gli allievi e le allieve dell’ultimo anno potranno partecipare ad alcuni incontri con le professioniste della delegazione FVG delle Donne del Vino, tra cui produttrici, enologhe, sommelier, ristoratrici e comunicatrici.

Imprenditrici e professioniste del mondo del vino porteranno in aula la loro esperienza diretta per far conoscere ai giovani gli sbocchi lavorativi del settore e l’importanza della formazione continua, per valorizzare la cultura del vino e per portare il messaggio del consumo consapevole e responsabile.

Le coordinatrici del progetto a livello nazionale sono le Donne del Vino Antonietta Mazzeo (Emilia-Romagna), Roberta Urso (Sicilia) e Roberta Lanero (Piemonte), mentre il progetto nella provincia di Pordenone parte grazie al coordinamento seguito dalla Vice delegata Fvg e sommelier Maria Teresa Gasparet e dalla produttrice Deborah Gelisi di Podere Gelisi (San Quirino).

Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia che hanno dato la loro disponibilità a partecipare al progetto in partenza in provincia di Pordenone sono: Silvia Bosi, Anna Brisotto, Antonella Cantarutti, Elisabetta Cichellero, Maria Cristina Cigolotti, Fedora D’Angelo, Silva Delle Case, Sabrina Savorgnan di Brazzà, Piera Martellozzo, Patrizia Pittia, Alessia Poles, Rosa Prisciandaro, Giovanna Santin, Liliana Savioli, Ornella Venica, Monica Vettor e Rita Zago.