Programmazione Fidapa 2022/2023, abbraccio alla vita e ai suoi valori

PORDENONE – Ѐ un’esaltazione ed una valorizzazione della vita e del diritto di essere fruita con pari dignità da ogni persona umana il programma Fidapa, sezione di Pordenone, relativo al primo trimestre 2022-23.

Come ha detto la presidente Annamaria Poggioli nel presentarlo ufficialmente al Ridotto del Teatro Verdi il 10 ottobre, “abbiamo scelto il teatro per inaugurare l’anno sociale ’22-’23 per quello che rappresenta, che ben si sposa con gli aspetti culturali e sociali del femminile, inteso nella sua accezione più vasta, come vasta è la scena sociale che il teatro può offrire”.

Nel mese di ottobre si sono già svolti alcuni eventi di rilievo che ne hanno messo in luce i principali valori: lo spirito di solidarietà a favore dell’associazione Duchenne Parent Project con la partecipazione a PNTHLON e a sostegno della causa dei diritti delle donne, questa volta iraniane, con l’adesione alla manifestazione del 10 ottobre; l’amore per la diffusione della verità scientifica e di ogni verità con la presentazione del libro “Rosalind Franklin” della socia Paola Cadelli e l’apertura ai bisogni del territorio con il corso ABC della Finanza in collaborazione con il Circolo delle Arti e della Cultura di Pordenone, sostenuto dalla Friulovest Banca, un esempio del dialogo continuo con gli Enti e le Istituzioni con vocazione sociale.

Annamaria Poggioli sottolinea come il fil-rouge dell’associazione sia il sostegno alle donne in lotta costante tra i tempi di lavoro e i tempi di cura, estesa a figli, genitori, familiari in situazioni di disabilità e malattie, attraverso la diffusione della cultura del rispetto declinato in tutte le sue forme a partire dall’uso del linguaggio.

Sarà quest’ultimo il tema del convegno previsto per il 10 novembre, che si svolgerà alle 18 nella Sala Missinato del Comune di Pordenone, dal titolo “IL PESO DELLE PAROLE “, per celebrare la giornata contro la violenza alle donne del 25 novembre, su cui interverranno nomi di eccellenza giuridica tra i quali Monica Biasutti, Alberto Rumiel, Manuela Zanussi.

La programmazione per i prossimi mesi prevede inoltre attività che riguardano il benessere fisico e la relazione sociale insieme alla valorizzazione dei talenti di Pordenone e della sua provincia: un incontro con Martina Maraston e la sua Sartoria Olfattiva il 13 Dicembre all’Hotel Santin e la visita al Museo Revoltella per la rassegna “MUSEO IN DANZA”, da un progetto di Marta Bevilacqua, direttrice artistica della Compagnia Arearea di Udine, dove le varie espressioni artistiche, pittura, musica e danza, si intrecciano armonicamente suscitando vive emozioni nello spettatore/attore.

“Tutte le attività previste”, conclude la Presidente Fidapa, “concorrono a dare attenzione alla persona, al femminile, all’educazione delle giovani generazioni, entro ambiti socio-culturali che guardano sempre all’orizzonte del rispetto e dell’affermazione dei diritti umani”.

Antonietta Maria Di Paola