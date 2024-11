Proseguono lavori ampliamento rete fognaria

PORDENONE – I lavori relativi all’importante opera di ampliamento della rete fognaria proseguono nei tempi previsti secondo il cronoprogramma.

Per ultimare i lavori sulla strada, l’ultimo tratto di via Codafora, all’imbocco con via Pola, mercoledì 13 novembre sarà momentaneamente interdetto alla circolazione stradale dalle ore 13:00 alle ore 18:00 verso via Cappuccini e il centro direzionale Galvani (Bronx).

A partire dalla serata di domani il transito verso via Cappuccini e il centro direzionale Galvani sarà dunque ripristinato.

La riapertura di via Codafora nella sua completa funzionalità è prevista per fine novembre.

Con l’inizio della prossima settimana, nei giorni 18 e 19 novembre, verrà anche posta la cartellonistica di avanzamento lavori su via Pola.

Durante le giornate del 20, 21 e 22 novembre, infatti, verranno eseguiti lavori sull’attraversamento di via Pola per consentire il proseguimento nella realizzazione delle condotte fognarie, con conseguente restringimento della carreggiata.

Il traffico non verrà interrotto lungo via Pola, ma solo rallentato dall’occupazione dell’area cantierabile e percorribile ad una corsia nel tratto interessato.

Sul posto saranno presenti adeguata cartellonistica di avviso e personale della Polizia Municipale, per facilitare lo scorrimento della circolazione e alleviare il più possibile l’inevitabile disagio conseguente.

Nelle tre giornate di cantiere su via Pola, la ciclopedonale che corre lato ferrovia sarà interrotta e i pedoni saranno quindi deviati su un percorso alternativo sempre lungo via Pola o verso il ponte di Adamo ed Eva.

Contemporaneamente, dal 18 novembre, inizierà l’allestimento del cantiere di attraversamento sotterraneo della rotonda tra viale Martelli e via Santi Martiri Concordiesi; lavori che comunque non pregiudicheranno la circolazione veicolare lunga la rotonda e impatteranno minimamente su via Santi Martiri Concordiesi, la cui carreggiata verrà ristretta.

Il cantiere sotterraneo prevede, dal punto di vista tecnico, la posa di un macchinario “spingi tubo” per consentire il bypass fognario da via Santi Martiri Concordiesi verso via Riviera del Pordenone.

Lungo via Santi Martiri Concordiesi il cantiere proseguirà fino ad allacciarsi con via Revedole.

Anche su via Revedole il cronoprogramma è rispettato e si conta di riaprire l’intero tratto alla circolazione stradale entro le feste natalizie.

I lavori di realizzazione della dorsale fognaria che collegherà Torre al depuratore stanno entrando nella fase cruciale, mettendo mano al collegamento dei vari lotti: via Santi Martiri Concordiesi con viale Martelli; via Revedole con via Rivera del Pordenone e via Pola; via Rivera del Pordenone e via Pola con il depuratore.

Hydrogea e gli uffici tecnici stanno ragionando sui lavori di allacciamento verso Torre da via Revedole nel 2025.

Nelle prossime settimane verranno dati gli opportuni aggiornamenti alla cittadinanza sull’avanzamento del cantiere.