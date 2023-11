Questionario per i cittadini su iniziative e servizi offerti dal Comune

PORDENONE – Da oltre 10 anni il Comune di Pordenone avvia periodicamente delle indagini tra i cittadini al fine di rilevare il grado di soddisfazione delle iniziative e dei vari servizi che offre. In questi giorni sono stati pubblicati 7 questionari, grazie ai quali si potranno valutare le prestazioni fornite da farmacie comunali, asili nido, servizio tributi, pasti a domicilio, assistenza domiciliare, Biblioteca civica e Galleria Harry Bertoia.

Presso ciascuna delle sedi in cui vengono erogati tali servizi, gli utenti riceveranno un questionario da compilare in forma anonima, su cartaceo o sul sito del comune (canale preferenziale). Per la compilazione online si dovrà accedere alla pagina comune.pordenone.it/questionari , selezionare il servizio da valutare, inserire il codice unico di accesso che gli utenti riceveranno presso le sedi interessate e procedere con la valutazione. Chi invece vorrà usufruire del modulo cartaceo lo dovrà riconsegnare compilato presso le predette sedi. Ogni utente potrà compilare un solo questionario.

«Attraverso una valutazione che richiederà solo pochi minuti – spiega l’assessore Elena Ceolin – i cittadini contribuiranno al miglioramento continuo della qualità dei servizi. L’amministrazione potrà così pesare quanto vale per i cittadini il suo operato, ponendo anche in atto delle migliorie che favoriscano i servizi in città».

La scadenza per la compilazione è fissata al 31 dicembre 2023. A chiusura della rilevazione, i risultati delle indagini saranno disponibili sul sito del comune, sempre alla pagina comune.pordenone.it/questionari . Per info dott.ssa Sabrina Fantin, ufficio Controllo di gestione, tel. 0434 392330.