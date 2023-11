Vaccino antinfluenzale anche nella farmacie comunali di Pordenone

PORDENONE – Le farmacie comunali di Pordenone hanno aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/24 e da novembre è possibile fare il vaccino antinfluenzale anche presso la farmacia di via Montereale e quella di via Cappuccini.

Gli unici requisiti richiesti sono essere maggiorenni e aver già effettuato nelle stagioni precedenti la vaccinazione antinfluenzale.

Si può prenotare direttamente in farmacia o telefonando al numero 0434 364440 (sede di via Montereale) o 0434 29924 (sede di via Cappuccini).

Le sedute vaccinali presso le farmacie comunali sono così organizzate:

Sede di via Montereale:

• mercoledì dalle 15:00 alle 17:30

• venerdì dalle 15:00 alle 17:30

Sede di via Cappuccini:

• lunedì dalle 9:00 alle 11:30

Anche nella stagione 2023/2024 la vaccinazione antinfluenzale continua ad essere particolarmente raccomandata, in quanto la sovrapposizione del COVID-19 all’influenza stagionale potrebbe rendere la malattia più insidiosa e accrescerne il tasso di mortalità. Fino al 2020 l’influenza è stata la terza causa di morte in Italia per malattia infettiva (in media 8.000 decessi/anno) ed era la principale causa di assenza dal lavoro e da scuola.

La vaccinazione è il modo più efficace per prevenire l’influenza e le sue complicanze ed è raccomandata e offerta gratuitamente agli over 60, ai malati cronici, alle donne in gravidanza, agli operatori sanitari e dei servizi essenziali, ai donatori di sangue, a persone che per motivi di lavoro sono a diretto contatto con animali. Possono comunque vaccinarsi tutte le persone che desiderano evitare la malattia influenzale e le sue complicanze.

Tutti gli aggiornamenti su questo e sugli altri servizi offerti dalle farmacie comunali si trovano alla pagina www.comune.pordenone.it/farmacie e sulla pagina facebook Farmacie comunali Pordenone.