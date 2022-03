“Questo non è amore”, campagna Polizia contro violenza di genere

PORDENONE – Nella mattinata del 5 marzo a Pordenone, in piazza Cavour, nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” è stato allestito in collaborazione con l’Associazione “Voce Donna – Centro Antiviolenza” di Pordenone un punto informativo con la presenza di personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone.

L’ iniziativa, che si inserisce nelle iniziative promosse dalla Polizia di Stato in occasione dell’ 8 marzo “Giornata internazionale dei diritti della donna”, ha il fine di “fare rete”, per potenziare l’azione di prevenzione della Polizia di Stato che, oltre a rispondere alle richieste di soccorso e ad occuparsi dei fatti reato, offre un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo della tutela della donna da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.