Rallenta l’inflazione USA, ma aumentano i rischi geopolitici e commerciali

Nel mese di maggio, l’inflazione di fondo negli Stati Uniti ha registrato un incremento contenuto dello 0,1%, inferiore alle attese e in linea con un trend di rallentamento che prosegue da quattro mesi. Su base annua, il dato si attesta al 2,8%, segnalando che molte imprese stanno ancora evitando di trasferire sui consumatori l’aumento dei costi legato ai dazi imposti dall’amministrazione Trump. In particolare, i prezzi dei beni durevoli, come automobili e abbigliamento, risultano in calo, mentre i servizi mostrano aumenti più moderati. I mercati finanziari hanno accolto con favore questi dati: i rendimenti obbligazionari sono scesi, l’indice S&P 500 è salito e le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve entro settembre sono salite al 75%. Tuttavia, l’ombra di nuove tariffe all’orizzonte potrebbe riportare pressioni inflazionistiche nei mesi successivi. L’incertezza legata alle politiche commerciali di Washington e la cautela dei consumatori pesano infatti sulle prospettive economiche e sull’orientamento futuro della Fed.

Il contesto globale è ulteriormente complicato dall’inasprimento delle tensioni commerciali. Dopo aver annunciato in aprile dazi su numerosi partner, poi sospesi per 90 giorni, gli Stati Uniti hanno concluso solo un accordo con il Regno Unito e una precaria tregua con la Cina, minacciata da reciproche accuse di inadempienza. Sebbene l’impatto delle tariffe sia finora contenuto, gli analisti avvertono che gli effetti potrebbero manifestarsi con ritardo. La Federal Reserve, di fronte a questi sviluppi, sembra intenzionata a mantenere l’attuale politica monetaria almeno fino a settembre, in attesa di ulteriori dati. Intanto, la Cina continua a giocare un ruolo strategico grazie al suo controllo sulle terre rare, fondamentali per l’industria tecnologica e della difesa statunitense. Pechino ha concesso una ripresa parziale delle esportazioni verso gli USA, ma ha anche imposto nuovi limiti, rafforzando così la propria posizione negoziale.

Nel frattempo, lo scenario geopolitico si è improvvisamente aggravato con l’attacco aereo lanciato da Israele contro l’Iran il 13 giugno. Il primo ministro Netanyahu ha agito in aperta sfida al presidente Trump, che aveva espresso chiaramente la sua contrarietà a un’azione militare e ribadito l’impegno per una soluzione diplomatica della questione nucleare iraniana. Sebbene Teheran abbia dichiarato che le sue raffinerie e i serbatoi di petrolio non abbiano subito danni, il prezzo del petrolio è schizzato, con il Brent in rialzo fino al 13%, generando nuove turbolenze sui mercati. Gli investitori hanno abbandonato gli asset rischiosi per rifugiarsi nell’oro e nei Treasury statunitensi, mentre i futures azionari sono scesi dell’1,5%. Il senatore democratico Jack Reed ha definito l’iniziativa israeliana “un’escalation sconsiderata” e ha invitato a un’urgente azione diplomatica per evitare che la crisi degeneri. In questo clima di forte instabilità, cresce anche l’attesa su chi Trump sceglierà come futuro presidente della Federal Reserve, con l’ipotesi di una figura più accomodante che possa sostenere la sua agenda economica nel 2026.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it