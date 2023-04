Rally, Richard Galiazzo (MRC Sport) pronto all’esordio in IRC

PORDENONE – Una nuova avventura alle porte per Richard Galiazzo, talentuoso pilota della MRC Sport che quest’anno sarà in lizza nella International Rally Cup, il campionato promosso di concerto con Pirelli, strutturato sulla partecipazione a quattro appuntamenti. Nove, le distinte espressioni previste tra classifiche assoluta e di categoria, parti integranti di un progetto che vedrà coinvolti come principali protagonisti il Rally Elba, il Rally Internazionale del Taro, il Rally Internazionale Casentino ed il Rally Città di Schio.

Si comincia proprio dall’isola sul Mar Tirreno nel prossimo fine settimana, dove Galiazzo, in coppia con l’ormai inseparabile Manuel Lazzer, sarà a bordo di una 208 Rally 4.

Il giovane driver padovano (classe 2000) vive e respira l’ambiente del motorsport da quando era in fasce. E’ figlio, infatti, di Massimiliano, noto preparatore di auto da corsa. Lui stesso lavora nell’azienda di famiglia e nel tempo libero si dedica ai rally, dove ha dimostrato fin da subito grandi potenzialità.

“Andiamo per fare chilometri ed esperienza – ha detto – in classe siamo già in 20 e ci sono grandi nomi. Non abbiamo grandi velleità, se non quella di goderci fino in fondo questa avventura, ma, ovviamente, ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio e ben figurare”.