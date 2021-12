Ramarri rimontati al Vigorito; Benevento-Pordenone 2-1

BENEVENTO – Un eccellente Pordenone cede di misura (2-1) al Vigorito contro il Benevento.

Fatali i due minuti a cavallo del 17′ e 18′ del secondo tempo dove i ramarri vedono letteralmente le “streghe” e subiscono la rimonta dei padroni di casa ad opera di Elia e Di Serio dopo la rete illusoria di Butic (primo centro stagionale per il croato).

Il Pordenone resta fermo a quota 7 punti in ultima posizione in classifica in condivisione con il Vicenza.

Prossimo turno sabato 11 dicembre ore 14.00 i neroverdi ospiteranno il Cosenza. Obiettivo ridurre il gap con una diretta concorrente alla salvezza.

Il tabellino:

BENEVENTO – PORDENONE 2-1

GOL: 7′ st Butic, 17′ st Elia, 18′ st Di Serio

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia (36′ st Glik), Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani (36′ st Calò), Acampora (15′ st Di Serio); R. Insigne (25′ st Tello), Lapadula, Improta (15′ st Brignola). A disp.: Manfredini, Basit, Vokic, Moncini, Sau, Talia, Pastina. All. Caserta

PORDENONE (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi (43′ st Magnino), Camporese, Bassoli, Falasco; Kupisz (20′ st Zammarini), Pasa, Pinato (36′ st Ciciretti); Folorunsho, Butic (20′ st Sylla), Cambiaghi (43′ st Tsadjout). A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Petriccione, Pellegrini, Chrzanowski, Perri. All. Tedino.

ARBITRO: Di Martino di Giulianova, assistenti Prenna di Molfetta e Massara di Reggio Calabria. Quarto ufficiale Scarpa di Collegno. Var: Abisso di Palermo. Avar: Lombardo di Cinisello Balsamo.

NOTE: ammoniti Viviani, Pinato, Acampora e Tello. Calci d’angolo: 11-2. Recupero: 2′ pt, 5′ st. Spettatori 4.168.

P.G.