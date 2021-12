Natale a Pordenone, gli eventi di domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 dicembre

PORDENONE – Domenica 5, una delle novità più significative dell’edizione Natale a Pordenone è l’inaugurazione dei due nuovi mercatini voluti dall’Amministrazione per rilanciare e sostenere con eventi di richiamo, la frequentazione di altre importanti piazze in città. Alle 17 verrà acceso l’albero di Natele ed inaugurate le casette di prodotti enogastronomici in piazza della Motta e alle 18 la medesima cerimonia in piazza Risorgimento.

Laboratori creativi per bambini dalle 10.30 alle 13 in piazza Risorgimento a cura di

Pilar Luisa Perazzo e dalle 15 alle 19 in Via Dante Melarancia propone il babycare con intrattenimento per i minori. Al PAFF! dalle 15.30 alle 19 l’Ass.Vastagamma coinvolgerà i bambini nei giochi di ruolo, mentre dalle 16.30 alle 18 i colorati laboratori artistici Bim Bum B’Art.

All'ex convento di S Francesco alle 15.30 l'Arpa celtica e la doppia dell'Ensamble

"racconteranno" il Natale in musica e alle 16.30 nel duomo San Marco andrà in scena il concerto

per organo a cura di Musica Sacra V. Colombo. Alle 18 in piazza XX Settembre protagonista sarà il Dj Alec proposto da Sviluppo e Territorio, alla stessa ora ma in piazza della Motta il concerto Puzzle Quartet con brani di genere swing a cura della scuola di Musica Citta di Pordenone e alle 18.30 in piazza Risorgimento il concerto del Tiepolo Trumpet Quartet promosso dalla Filarmonica di Pordenone.

Nell'auditorium della Parrocchia San Giuseppe a Borgomeduna , alle 16.00 la Fita

presenta uno spettacolo che fa parte della 22^ Rassegna regionale di Teatro Popolare alle 16.15 a Torre

nell’oratorio Dei S, Ilario e Taziano l’Ortoteatro propone “A teatro anch’io” e al Verdi alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo per famiglie dal titolo “Il più furbo”.

Lunedi 6, in mattinata alle 10 nell'auditorium della Parrocchia S Giuseppe a Borgomeduna Ortoteatro

promuove l'immagine del teatro con la performance "La scuola va a (Orto) teatro!. In biblioteca civica

invece alle 18 l’ennesimo appuntamento con il laboratorio di lettura per genitori e contemporaneamente alla Casa dello Studente la presentazione del libro di Alessandro Del Puppo a cura dell’Ass. Amici del Parco. La giornata si concluderà in Duomo San Marco alle 20.45 con il concerto delle FVG Orchestra a

cura di Presenza e cultura

Martedì 7, il Natale si colora con il laboratorio proposto da Eupolis in biblioteca civica alle 16.15 mentre la musica la farà da padrona in serata. Alle 20.30 al Verdi Monumenti musicali del Patriarcato – Le Reverdie – a cura dell’Ass Teatro Pordenone e alle 21 al Capitol il concerto di Young Signorino a cura Dep. Giordani.