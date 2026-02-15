Referendum 22-23 marzo 2026: si cercano scrutatori e presidenti ai seggi elettorali

PORDENONE – In occasione del Referendum che si svolgerà nei giorni 22 e 23 marzo 2026, i cittadini elettori del comune di Pordenone, iscritti ai rispettivi albi, possono mettersi a disposizione per svolgere l’incarico di scrutatore o presidente ai seggi elettorali.

Per farlo, devono presentare la propria disponibilità via email scrivendo a [email protected] e indicando nome e cognome, data di nascita, numero di cellullare e indirizzo e-mail.

Requisito necessario è essere iscritti agli albi di Scrutatore e Presidente di seggio elettorale.

Per informazioni tel. 0434 392371.