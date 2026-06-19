Riccardo Cocciante inaugura l’estate dei grandi concerti a Pordenone: al via la stagione del Parco San Valentino

PORDENONE – Sarà Riccardo Cocciante ad accendere i riflettori sulla stagione dei grandi concerti al Parco San Valentino. Sabato 20 giugno uno degli artisti e compositori più amati della musica italiana salirà sul palco pordenonese per un appuntamento che si preannuncia tra i più attesi dell’estate e che rientra nel programma di “Verso Pordenone 2027”, il percorso che accompagna la città verso il titolo di Capitale italiana della Cultura.

Con oltre quarant’anni di carriera, più di 40 album pubblicati in tre lingue e un repertorio che ha segnato intere generazioni, Cocciante rappresenta una delle figure più autorevoli della musica italiana e internazionale. Il concerto di Pordenone sarà inoltre la data inaugurale del tour estivo “IO… Riccardo Cocciante nel 2026”.

«Accogliere a Pordenone un artista come Riccardo Cocciante significa offrire alla città un appuntamento di altissimo livello culturale e musicale, ma anche continuare a costruire quel percorso di crescita e di apertura che caratterizza il cammino verso il 2027», ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso. «Pordenone Capitale italiana della Cultura non è soltanto un titolo da celebrare, ma un percorso da costruire giorno dopo giorno attraverso iniziative capaci di coinvolgere le persone, generare partecipazione e rafforzare il ruolo della città nel panorama culturale nazionale. Il concerto rappresenta un’opportunità importante per Pordenone e per tutto il territorio, confermando la capacità della città di ospitare appuntamenti di grande richiamo e di essere protagonista della vita culturale del Nordest».

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Alberto Parigi, che sottolinea il valore simbolico dell’apertura della rassegna con un nome di primo piano del panorama musicale italiano. «L’apertura della stagione dei live al Parco San Valentino con una leggenda del cantautorato italiano come Riccardo Cocciante dà prestigio alla piazza di Pordenone come punto di riferimento per i grandi concerti. Con Cocciante si apre una stagione che vedrà il parco ospitare band e artisti molto diversi tra loro, con l’obiettivo di proporre una programmazione capace di soddisfare pubblici differenti e di rendere il Parco San Valentino uno dei luoghi centrali dell’estate pordenonese».

Il pubblico potrà vivere una serata all’insegna delle emozioni, ripercorrendo alcuni dei più grandi successi dell’artista: da “Bella senz’anima” a “Quando finisce un amore”, da “Era già tutto previsto” a “Margherita”, in un viaggio musicale che attraversa decenni di storia della canzone italiana.

L’evento si presenta come uno dei momenti di punta dell’estate pordenonese e un nuovo tassello del percorso culturale che accompagna la città verso il 2027, confermando la volontà di investire in una programmazione di qualità e in appuntamenti capaci di richiamare pubblico da tutto il territorio.